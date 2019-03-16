Kaza, Siirt kent merkezi kooperatif mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan F.Ş, D.S ve V.K. kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
16.03.2019 - 00:40 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Siirt,kaza,
610692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610692.aspx
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