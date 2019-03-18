Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa Yaldız'a (53) ait soğuk hava deposu inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada, beton pompasının yere sabitlenen hidrolik ayaklarından biri bilinmeyen bir nedenle kırılarak devrildi. Beton dökülen hortumu taşıyan ve katlanıp açılabilen demir parçanın ağırlığının etkisiyle araç yan yatarak yan tarafta duran Mustafa Yaldız’ın üzerine devrildi. Talihsiz adam olayda tonlarca ağırlığın altında kaldı.