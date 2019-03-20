Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen genç bir kızı, 3 kişi takibe aldı. Bir süre genç kızı takip eden şüpheliler, sakin bir yerde kapkaç olayını gerçekleştirdi. 2 kişi gözcülük yaparken, bir kişi ise kızın çantasını alıp, kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bütün güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarda şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirerek E.E., A.B. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kameraları anbean görüntüledi

Öte yandan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızı takibe alan 3 şahıs belirli aralıklarla gidiyor. Yüzleri de tanınmaması için başlarına kapüşonlarını geçiren zanlılar, sakin bir yerde hamle yapıyorlar. 2 kişi gözcülük yaparken, bir kişi ise kızın sırtındaki çantayı alarak, bölgeden koşarak uzaklaşıyor.