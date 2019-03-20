Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremde 30’a yakın ev yıkılırken çok sayıda ev ile 3 cami zarar gördü. Depremin ardından Oğuz Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangın ile minaresi yıkılan camiler havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin iş makineleri ile yangına müdahale etmesi görülüyor.



İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile afet bölgesinin havadan çekilen görüntüsü depremin şiddetini de gözler önüne serdi.