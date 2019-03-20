Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “kasten adam öldürme” iddiasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Pamukçu ile maktul Selahattin Pamukçu’nun yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yusuf Pamukçu, maktul Selahattin Pamukçu ile aralarında husumet bulunduğunu belirterek, “Daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü, tarlaya balya sarmaya gidiyordum. Ben traktör ile giderken o karşıma çıktı. Elinde sopa vardı, bana sürekli küfür ediyordu. Elindeki sopayı aldım, birkaç kez bana vurmuştu. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Yaralandığını gördüm, 112 ve jandarmayı aradım.” dedi. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuk sanık Yusuf Pamukçu’yu müebbet hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Araç ilçesine bağlı Dereçatı köyünde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Yusuf Pamukçu ile Selahattin Pamukçu arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmış, tartışmada Yusuf Pamukçu, yanında bulunan tabancayla Selahattin Pamukçu’yu vurarak öldürmüştü.