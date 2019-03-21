Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre, Pendik’te bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yağında yaşlı adam yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şahsın kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

