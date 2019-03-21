Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet’i, “Sıfır Atık” konusundaki gayretleri sebebiyle tebrik eden Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye, yeşil bir hac ibadeti yanında hayvan hakları, sıfır açlık, israf, sıfır atık, sürdürülebilirlik gibi konularda manifestolar yayınlayarak tüm Müslüman toplumlara liderlik yapabilir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, çevreci bir hac organizasyonu ile tüm İslam ülkelerine örnek olmasını bekliyoruz. İslam’da çevreyi korumak, hayvanların hakkını gözetmek, israf etmeden tevazu ile yaşamak bir seçenek değil, Müslüman olmanın gereğidir. Üzülerek belirtiyorum ki çevre konuları söz konusu olduğunda, uluslararası platformlarda İslam’ın çevre ahlakı için söylediklerinin sesi henüz yeteri kadar gür çıkmıyor” dedi. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Emine Erdoğan’a tablo hediye etti.