Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tepkilere sebep olan görüntüler sonrası dava açıldı. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten maganda “O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm” dedi. Fenomen olmak isteyen çılgın genç, yargılandığı davada ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını günlüğü 20 liradan 3 bin TL adli para cezasına dönüştürdü. Maganda, aldığı ceza sonrası da otomobil içerisindeki ilginç paylaşımlarını sürdürdü. Kendisinin otomobil kullandığı görüntülerde, yanında oturan arkadaşı ise bağlama çalıyor. Bir başka paylaşımında ise yan koltuğa koyduğu nargileyi içip aracı sürüyor.