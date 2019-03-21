Tepkilere sebep olan görüntüler sonrası dava açıldı. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten maganda “O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm” dedi. Fenomen olmak isteyen çılgın genç, yargılandığı davada ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını günlüğü 20 liradan 3 bin TL adli para cezasına dönüştürdü. Maganda, aldığı ceza sonrası da otomobil içerisindeki ilginç paylaşımlarını sürdürdü. Kendisinin otomobil kullandığı görüntülerde, yanında oturan arkadaşı ise bağlama çalıyor. Bir başka paylaşımında ise yan koltuğa koyduğu nargileyi içip aracı sürüyor.
Üç bin TL ceza az geldi! Fenomen maganda bildiğini okuyor
21.03.2019 - 07:28 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, ‘ilklerin adamı’ kullanıcı adıyla açtığı, 25 bin takipçisi bulunan hesabından paylaştı.
Etiketler : erzurum magandası,araba,meyve,
611585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611585.aspx
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