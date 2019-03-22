Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu “Ülkemizde su verimliliğini artırmak ve su kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesisleri desteklenmeli, hâlihazırda olan atık su arıtma ve içme suyu arıtma tesislerinin uygun çalışması sağlanmalıdır” dedi. Bozoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugün dünyada 2,1 milyar insanın güvenli içme suyuna erişiminin bulunmadığını, 4,5 milyar insanın kanalizasyon ve atık su yönetiminden mahrum olduğunu söyledi. Türkiye’de su kalitesine bakıldığında yüzey sularının yaklaşık yüzde 79’unun kirlendiğini bildiren Bozoğlu, “Yüzey sularımızın sadece yüzde 21,3’ü yüksek kalite suyu tanımlayan birinci sınıf kalitededir. Yüzey sularımızın kirlenmesinin nedenleri arasında evsel ve endüstriyel atık suların yeterli arıtılmaması, gereğinden fazla zirai ilaç ve gübre kullanımı, katı atıkların vahşi depolanması ve deniz suyunun akarsuya karışması vardır” dedi. Bozoğlu şöyle konuştu: Herkesin musluklarından temiz su içebileceği şartlar oluşturulmalıdır. Belediye Başkan ve meclis üyesi adaylarının seçilmeleri hâlinde herkesin musluklarından temiz su içebileceği şartları oluşturmaları en temel ihtiyaçtır...

DÖRT KİŞİDEN BİRİ SUYA HASRET

BM tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ile su kıtlığına dikkati çekildiğini anlatan Baran Bozoğlu, 2050 yılına kadar dört kişiden birinin suya erişimde problem yaşayacağının öngörüldüğünü ifade etti. DSİ verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının yaklaşık bin 350 metreküp olduğunu aktaran Bozoğlu “2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyonu bulması öngörülmektedir. Kişi başına düşen su miktarı bin 100 metreküpe düşecek ve su kıtlığı yaşanabilecektir” değerlendirmesinde bulundu.