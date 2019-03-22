Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu'da yetiştirilen ve beslenmesinin yaygınlaştırılması amaçlanan, ender güvercin ırkları arasında gösterilen, piyasa değeri 300 bin lirayı bulan şebap güvercinler, Tuzla'da sergilenecek.

Türkiye Kürenk Kulübü tarafından Tuzla'da bir otelde yarın düzenlenecek organizasyonda, Avrupa ülkeleri ve Suudi Arabistan'dan katılan yabancı misafirlerin de yer alacağı organizasyonda çeşitli illerden İstanbul'a getirilecek "kürenk" kategorisindeki yaklaşık 40 güvercin meraklılarıyla buluşturulacak.

Kulüp Başkanı Mutlu Erdem, yaptığı açıklamada, maddi değeri ile sürekli gündeme gelen şebap güvercinlerinin Türkiye'deki en değerli olanlarının düzenlenecek organizasyonda ilk kez aynı anda masada sergileneceğini ifade etti.

Sergilenecek güvercinlerin maddi değerinin 50 bin ila 300 bin lira arasında değiştiğini anlatan Erdem, "Bu kadar nadir ve kendi kategorisinde ender olarak bilinen, Türkiye'den yurt dışına uzanan kürenk ırkının bozulmamış saf kanlarını ilk kez İstanbul'da toplu halde sergilemiş olacağız. Amacımız şebap kategorisinin en önemlisi olarak bilinen ve rengi nedeniyle kürenk olarak tabir edilen kuşlarımızı tüm dünyaya tanıtmak. Bugüne kadar ülkemizde yetiştirilen ve yurt dışına gönderilen yüzlerce kuşumuz mevcut. Bu kuşlarımızın bakımından tutun, korunmasından sağlık kontrollerine varıncaya kadar nasıl beslendiğini de çeşitli tanıtımlarla anlatacağız." diye konuştu.

Erdem, geçen günlerde Belçika'da bir posta yarış güvercininin yüksek fiyata satıldığını anımsatarak, şunları anlattı:

"Hepimiz günlerce Belçika'da satılan yarış postasının fiyatını konuştuk. Fakat ülkemizde beslenen ve Türkiye'ye has, ender kabul edilen bir ırk olan şebap güvercinlerinin daha değerli olduklarının bilinmesi gerekiyor. Çünkü bu kuşlarımız sadece maddi değeri ile değil, manevi değerleriyle de önemliler. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin yarış postasını görmeniz mümkün. Fakat şebap ırkını görmek hele hele kürenk kategorisinde ender olan kuşlara rastlamanız zor. Çünkü bu kuşlar Türkiye'ye has. Nesilden nesile aktarmaya çalışılmış ve bugüne kadar genetiği korunmuştur."

"Şebap ırkının yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz"

Türkiye Kürenk Kulübü Başkanı Mutlu Erdem, tanıtım için aylardır çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok şehrinden İstanbul'a sergilenmek için gelecek güvercinlerle aynı kanı taşıyan damızlık güvercinlerin de birçok Avrupa ülkesine gönderilerek buralarda yetiştirilmeye başlandığını anımsatan Erdem, şöyle devam etti:

"Bizler yıllardır şebap ırkının yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün gelinen noktada ise Almanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Suudi Arabistan, Bulgaristan gibi birçok ülkede beslenmesini sağladık. Fakat bu yeterli değil, tüm dünyaya ülkemizin bu ender ırkını yaymak istiyoruz. Kurmuş olduğumuz Türkiye Kürenk Kulübü de bu çıtayı bir nebze daha ileri götürmek adına önemli bir adımdır. Değeri 100 bin lirayı bulan Adıyaman'dan 'kral' lakaplı kürenk kuşumuz bu sergide olacak. Bursa'dan değeri 250 bin lira olan kürenkler sergiye çıkacak. Erzurum, Ankara, Antalya, Niğde ve Karaman gibi birçok ilde yetiştirilen, katıldıkları yarışmalarda dereceler almış kuşumuz da sergide olacak. Bizler kulüp olarak şebap güvercinlerinin özellikle kürenk kategorisini Türkiye'nin dünyaya açılan yeni penceresi olarak görüyoruz. Bu tanıtımı yaparken herkesin üstüne önemli bir görev düştüğüne inanıyoruz."

Erdem, ayrıca düzenlenecek serginin ilk kez yapıldığını belirterek, sergiyi gelecek yıllarda geleneksel hale getireceklerini sözlerine ekledi.