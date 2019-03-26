Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 15

İstanbul: Az bulutlu ve açık 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 21

Adana: Parçalı , akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 21

Bursa: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14