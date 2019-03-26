Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu  bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın  öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun  güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu  Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla  karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in  iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer  yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars,  Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak  illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık  yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar  oluşturma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin  muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe  günü kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve  batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin  altına düşmesi, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ayrıca yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu  Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar,  Isparta, Konya, Karaman, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi  bekleniyor.

Yağışların, genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile  Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde  olacağı tahmin ediliyor.