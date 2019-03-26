Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İvrindi ilçesi Gökçeyazı mahallesi Yoğunoluk mevkiinde O.Ç. isimli şahıs tarafından izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede yaptığı aramada şahsı 1 adet detektör ve muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalaı. O.Ç.'nin Gökçeyazı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada 20 adet sikke, 2 adet mühür ve 36 adet metal, taş ve cam obje ele geçirildi. üpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. 