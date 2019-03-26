Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İvrindi ilçesi Gökçeyazı mahallesi Yoğunoluk mevkiinde O.Ç. isimli şahıs tarafından izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede yaptığı aramada şahsı 1 adet detektör ve muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalaı. O.Ç.'nin Gökçeyazı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada 20 adet sikke, 2 adet mühür ve 36 adet metal, taş ve cam obje ele geçirildi. üpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Defineci suç üstü yakalandı
26.03.2019 - 16:46 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Jandarma komutanlığı ekipleri Gökçeyazı'da kaçak kazı yapan defineciyi suç üstü yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : define,Balıkesir,
612812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612812.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER