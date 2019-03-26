Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kameralarına 'yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için' kendilerine 'Sürüngenler Çetesi' ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete lideri Yıldırım B.'nin’nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.