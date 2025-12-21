Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İzmir’de oynanacak. Göztepe ile Samsunspor maçı yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılırken karşılaşmanın muhtemel 11'leri merak ediliyor.

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasına girilirken gözler Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele, iki takım açısından da ligdeki konumlarını doğrudan etkileyecek.

GÖZTEPE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Samsunspor arasındaki karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak. Mücadele, 21 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde başlayacak.

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Hakem Yasin Kol’un yöneteceği mücadelede Göztepe, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedeflerken, Samsunspor ise uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son vermek istiyor.

GÖZTEPE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Samsunspor karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu açıklandı ve maç şifreli platform üzerinden yayınlanacak.

Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen izleyiciler, maç saatinde yayıncı kanal üzerinden canlı yayına erişebilecek.

GÖZTEPE SAMSUNSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Göztepe’de Afrika Kupası’na giden Junior Olaitan ve Novatus Miroshi ile sarı kart cezalısı Janderson bu maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor’da sakatlıklar, cezalar ve Afrika Kupası nedeniyle toplam 7 futbolcu kadroda yer almıyor. Ndiaye Afrika Kupası’nda olduğu için forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor.

GÖZTEPE SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Taha, Heliton, Dennis, Rhaldney, Arda, Cherni, Efkan, Sabra, Juan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre, Mouandilmadji.

