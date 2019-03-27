Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.