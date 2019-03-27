Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem | Son Depremler
27.03.2019 - 14:36 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli Acıpayam'da saat 14.27'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
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613032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613032.aspx
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