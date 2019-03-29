Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir şahsın çeşitli noktalarda uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu noktaların bulunduğu bölgelerde çalışma başlattı. Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik çalışmaların ardından, bir şahsın uyuşturucu hap sattığı, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için de gece geç saatlerde, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda “Torbacı” diye tabir edilen şahıslara hapları satmaya çalıştığı tespit edildi.

ARAÇTAN BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI



Şahsın kullandığı aracı fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şahsın aracına yüklü miktarda uyuşturucu hap yüklediği ve hareket ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Operasyon için harekete geçen ekipler, ara sokakta aracı sıkıştırılarak durduruldu. Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır, kilitli poşetler içerisine konulmuş vaziyette 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan kimlik tespitinde şüphelinin yabancı uyruklu M.A. olduğu öğrenildi. M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu operasyonu saniye saniye kameraya yansıdı.