Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolu üzerinde saat 04.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. kiplerin, 20'nin üzerinde araçla yangın söndürme çalışması sürüyor.
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
27.04.2019 - 05:31 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 05:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
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620527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620527.aspx
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