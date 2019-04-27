Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolu üzerinde saat 04.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. kiplerin, 20'nin üzerinde araçla yangın söndürme çalışması sürüyor.