Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı botların bölgede devriye görevi yürüttüğü sırada Görecek Adası açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Lastik bot içinde 9 Filistin ve bir Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Lastik bottaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak adli ve idari işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina’ya getirildi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi’ne teslim edilecekleri öğrenildi.