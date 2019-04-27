Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli Adil Mahallesi İntizar Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe sebep olurken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.