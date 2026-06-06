Fenerbahçe Başkanı ne zaman belli olacak yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul süreci devam ederken sarı-lacivertli camianın gözü başkanlık seçimlerine çevrildi. Kongrenin ilk gününde faaliyet raporları, ibra oylamaları ve başkan adaylarının konuşmaları gerçekleşirken, üyeler oy verme süreci ve sonuçların açıklanacağı saatleri araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün geleceğini belirleyecek olağanüstü seçimli genel kurulda kritik aşamaya geçildi. İlk gün toplantılarının tamamlanmasının ardından binlerce kongre üyesi, yeni başkanın belirleneceği seçim günü için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2026?

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık seçimi 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında kurulan seçim alanında yapılacak oylamanın ardından sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı belli olacak.

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi, faaliyet raporlarının okunması ve ibra oylamaları tamamlandı. Yapılan oylamada hem Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025-21 Eylül 2025 arası yönetim dönemi hem de Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025-28 Şubat 2026 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.

Fenerbahçe Başkanı ne zaman belli olacak 2026? Oylama başlangıç bitiş saati

Kongrede başkanlık için iki isim yarışıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım ile iş insanı Hakan Safi, Fenerbahçe'nin 35. başkanı olmak için üyelerin karşısına çıkıyor. Başkan adaylarının projeleri ve konuşmaları seçim öncesi genel kurul üyeleri tarafından yakından takip ediliyor.

Kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yönettiği genel kurulda seçim sonuçlarının oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Kulüp kaynakları ve kongre çevrelerinde yüksek katılım beklentisi bulunurken, yaklaşık 30 bin üyenin oy kullanabileceği değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Fenerbahçe başkanlık seçimi kapsamında oy verme işlemi 7 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Kongre üyeleri saat 17.00'ye kadar belirlenen sandıklarda oylarını kullanabilecek. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre oy kullanabilmek için üyelerin en geç saat 17.00 itibarıyla sandık başında bulunmaları gerekiyor.

Fenerbahçe Başkanı ne zaman belli olacak 2026? Oylama başlangıç bitiş saati

Seçimde toplam 45 sandık kurulacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm sandıklar toplu şekilde açılacak ve sayım süreci başlayacak. Sayım işlemlerinin ardından sonuçlar genel kurul divan başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Kulübün açıkladığı verilere göre oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 44 bin 741 olarak bulunuyor. 2018 yılında 21 bin 350, 2024 yılında 27 bin 489 ve 2025 yılında 24 bin 732 üyenin oy kullandığı kongrelerin ardından, 2026 seçimlerinin Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olması öngörülüyor.

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