Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Alışveriş tutkusu denildiğinde akla genellikle kadınlar gelir. Sinirlenince, sevinince, aklına estiğinde alışveriş yapan hep kadındır. “Alışverişe çıkma” düşüncesi bile erkekleri delirtmeye yeter. Aslında mağaza mağaza dolaşarak alışveriş yapmak hâlâ delirtiyor olabilir ama internette gezerek alışveriş denince erkekler kadınları sollamaya başladı. Hatta yapılan bir araştırma, erkekler için online alışveriş tutkusunun maç tutkusunu bile geride bıraktığını ortaya koyuyor. Bir şirket tarafından evde internet ve TV alışkanlıkları araştırması yapıldı. Rastgele seçilen 1.000 kişiye sorulan sorulardan elde edilen bilgilere göre, erkekler günde 100 dakikalarını sosyal medyada, 85 dakikalarını dizi, film veya yarışma programlarında, 75 dakikalarını spor siteleri ve spor programlarında, 60 dakikalarını online alışveriş sitelerinde, 30 dakikalarını ise güncel olaylar, ekonomi, siyaset gibi haberleri izlemek için ayırıyor. Kadınlar ise 150 dakikalarını dizi, film veya yarışma programı izleyerek, 120 dakikalarını sosyal medyada turlayarak geçiriyor. Kadınlar haberlere 30 dakika, online alışverişe 15 dakika zaman ayırıyor. Yani erkekler kadınların tam 4 katı daha fazla zaman ayırıyor online alışverişe.

Avantajix kurucularından Güçlü Kayral “Benzer araştırmayı 2 yıl önce yapmıştık. Onunla karşılaştırdığımızda en dikkat çekici değişim. 2 yıl önce erkekler online alışverişe sadece 10-12 dakika ayırırken, bugün 5-6 kat artmış, 60 dakikaya çıkmış. Erkeklerin alışveriş tutkusu maç tutkusunu bile geride bırakıyor. Çünkü baktığımızda maç için ayırdığı vakti azaltıp alışverişe kaydırmış” diyor. Erkeklerin alışveriş tutkusu kadınların sadece yüzde 10’unu rahatsız ederken, büyük çoğunluk online alışverişe saatlerini ayırmasını yadırgamıyor.