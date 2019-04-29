Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Bursa: Parçalı bulutlu 27

Adana: Parçalı bulutlu 27

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20