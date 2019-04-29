Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı bulutlu 24 
İstanbul: Parçalı bulutlu 23 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25 
Bursa: Parçalı bulutlu 27 
Adana: Parçalı bulutlu 27 
Antalya: Parçalı bulutlu 24 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 