Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyir halinde olan Barış Ş. (24) idaresindeki 68 DN 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Musa Ş. (25), Remzi Demir (73) ve Zahide D. (45) yaralandı. 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Remzi Demir gece yarısı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.