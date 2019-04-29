Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş’ta 7, Van’da 5, Bitlis’te 4 ve Hakkâri’de 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 15, Bitlis’te 13, Hakkâri’de 15 ve Muş’ta 17 derece olması beklenmektedir” denildi.
Doğu illeri için yağış uyarısı
29.04.2019 - 10:14 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için yağış uyarısında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : doğu,il,yağış,uyarı,
620882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620882.aspx
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