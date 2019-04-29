Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş’ta 7, Van’da 5, Bitlis’te 4 ve Hakkâri’de 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 15, Bitlis’te 13, Hakkâri’de 15 ve Muş’ta 17 derece olması beklenmektedir” denildi.