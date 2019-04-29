Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gerger ilçesi Onevler köyü Golani mezrasında meydana geldi. Köyün kırsalında hayvanlarını otlatan Yasin Özaçar, kayalıklara tutunan ve mahsur kalan yavru ayıyı gördü. Anne ayının aynı bölgede olacağını düşünen Özaçar, yavru ayıya dokunmadan köye döndü. İkinci gün aynı bölgeye giden Özaçar, yavru ayının hala aynı yerde olduğunu görünce yavru ayıyı köylülerin yardımı ile kurtardı.

Yavru ayıyı köye götüren ve onu besleyen köylüler, yavru ayıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Köylülerin yavru ayıyı sevmesinin ardından Yasin Özacar, yavru ayıyı “yolun açık olsun” diyerek dere yatağına bıraktı.