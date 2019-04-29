Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 günlük bir çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında çok sayıda adres belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen 3 farklı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında şüphelilerden 55 kilogram esrar, 5 bin adet extacy, 50 gram kokain, 2 şişe amonyak, 1 adet tabanca, 15 adet 9 mm. tabanca fişeği, suçta kullanılan 2 adet kamera ele geçirildi.
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
29.04.2019 - 17:32 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu elegeçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 günlük bir çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında çok sayıda adres belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen 3 farklı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler : Bingöl,yaşam haberleri,
620977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER