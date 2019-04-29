Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 günlük bir çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında çok sayıda adres belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen 3 farklı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 55 kilogram esrar, 5 bin adet extacy, 50 gram kokain, 2 şişe amonyak, 1 adet tabanca, 15 adet 9 mm. tabanca fişeği, suçta kullanılan 2 adet kamera ele geçirildi.