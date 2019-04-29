Olay geçtiğimiz günlerde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonun üzerine çıkararak odun saran Emin Ceylan (59), iddiaya göre dengesini kaybedince aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adamın yardımına vatandaşalr yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emin Ceylan'ı hastaneye kaldırdı. Ceylan yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Talihsiz adam hayata ancak iki gün tutunabildi. Hayatını kaybeden Emin Ceylan göz yaşları arasında toprağa verildi.
Odun yüklerken canından oldu
29.04.2019 - 18:32 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun sararken kamyondan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Etiketler : Bursa,
620986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620986.aspx
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