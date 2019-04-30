Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma olayları ile ilgili; olayı gerçekleştiren U. Y. ve H. Y. adlı şahısların kat karşılığı inşaat işleri yaptıkları, kendileri ile irtibata geçen, yaşlı, dul bayanlar ile duygusal bağlantı kurdukları, ayrıca bankalardan kredi çekmeye müsait kişilerin arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacağız şeklinde vekaletname yolu ile ellerinden aldıkları ve vatandaşları dolandırdıkları, kendileri ile iş yapan vatandaşların üzerlerine şirket kurdukları, banka hesaplarını vekaletname yolu ile boşalttıkları tespit edildi. Vatandaşların dolandırılması olaylarında yanlarında çalışan G. C. isimli şahsın vekaletle işleri yürüttüğü ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmesi üzerine U. Y., H. Y. ve G. C. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.