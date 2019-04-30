Edinilen bilgiye göre, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma olayları ile ilgili; olayı gerçekleştiren U. Y. ve H. Y. adlı şahısların kat karşılığı inşaat işleri yaptıkları, kendileri ile irtibata geçen, yaşlı, dul bayanlar ile duygusal bağlantı kurdukları, ayrıca bankalardan kredi çekmeye müsait kişilerin arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacağız şeklinde vekaletname yolu ile ellerinden aldıkları ve vatandaşları dolandırdıkları, kendileri ile iş yapan vatandaşların üzerlerine şirket kurdukları, banka hesaplarını vekaletname yolu ile boşalttıkları tespit edildi. Vatandaşların dolandırılması olaylarında yanlarında çalışan G. C. isimli şahsın vekaletle işleri yürüttüğü ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmesi üzerine U. Y., H. Y. ve G. C. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Yaşlıları dolandıran 3 kişi yakalandı
30.04.2019 - 10:37 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de resmi belgede sahtecilik yaparak, yaşlılara bankalardan kredi çektirerek dolandıran 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,dolandırıcı,yaşlı,
621135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621135.aspx
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