Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Hasan Akça ile ağabeyi Mevlüt Akça arasında bir süre önce miras nedeniyle husumet yaşanmaya başlandı. Dün gece de Hasan Akça, ağabeyinin Darıcı Mahallesi’ndeki evine gitti. Eve pencereden giren Hasan Akça, yatağında uyuyan ağabeyine pompalı tüfek ile ateş etti.

Ağabey, vücudu ile başına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese gelen polis, kaçmaya çalışan Hasan Akça’yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.