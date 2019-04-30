Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü'nde kırık genleşme derzlerini yenileme çalışmaları başladı.

Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak olan TEM Otoyolu, 24 Mayıs’ta tekrar ulaşıma açılacak.