Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü'nde kırık genleşme derzlerini yenileme çalışmaları başladı.
Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak olan TEM Otoyolu, 24 Mayıs’ta tekrar ulaşıma açılacak.
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı
30.04.2019 - 13:58 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde başlayan derz yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü 26 gün süreyle trafiğe kapatıldı.
Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü'nde kırık genleşme derzlerini yenileme çalışmaları başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tem otoyolu,bolu dağı,yol çalışması,
621206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621206.aspx
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