Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezi Cumhuriyet mahallesinde bir adreste yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 15 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.