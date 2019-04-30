İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezi Cumhuriyet mahallesinde bir adreste yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 15 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
30.04.2019 - 15:45 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar polisinin bir adreste yaptığı aramada, gümrük kaçağı 15 adet cep telefonu ele geçirildi.
Etiketler : Afyonkarahisar,kaçak cep telefonu,
621237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621237.aspx
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