Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ve İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Ramazan ayının en çok tüketilen gıdaları arasında yer alan pidelerin satış fiyatını açıkladı. İstanbul Valilik binasının önünde basın açıklaması yapan Çetin ve Yılmaz 300 gram pidenin satış fiyatının 2.5 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 350 gram sade pidenin 3 liradan satılacağı, 350 gram susamlı ve yumurtalı pidenin ise 3.5 liradan satılacağı belirtildi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir'deki gibi Ankara'daki gibi 300 gram endüstriyel pidemiz, tünel pidesi pidemiz 2.5 TL olacak. İlaveten 350 gram yumurtalı ve susamlı pidemiz 3.5 TL olacaktır. Maliyetlerimizin artması, girdilerimizin artması en düşük seviyede zam yapmamızı gerektirmiştir. En düşük seviyede de bunu tutmuşuzdur. Sayın Bakanımızla görüşmemiz Sayın Valimizle görüşmemiz neticesinde güncellemiştir fiyatlarımız. Güncellenen fiyatlarımız 300 gram 2.5 lira tünel pidesi olarak halkımıza sunulacak. 350 gram yumurtalı ve susamlı pidemiz de 3.5'tan halkımıza arz edilecek." şeklinde konuştu. Çetin, 350 gram sade pide 3 lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ise pide fiyatları ile ilgili korsan tarife veren bazı kişilerin olduğunu söyleyerek, "Her ürünün korsanı olduğu gibi bugün de öğrendik ki korsan tarife veren bir arkadaş var. Buradan halkımıza da duyuralım ve ben buradan bakanımıza suç duyurusunda bulunuyorum. Arkadaş kaos oluşturup insanları toplumsal isyana teşvik eder gibi. İstanbul'da zammı ticaret odasının temsilcisi, fırıncılar odasının temsilcisi, esnaf odası temsilcisi, ticaret odası müdürümüz ile Tarım ve Orman Bakanlığının temsilcisiyle birlikte belirledik. Valimiz de bugün onayladı. Denetimler yapılacak. Esnafımız dikkat etsinler 300 gram pide 2.5 lira olarak belirlenmiştir. Sayın Bakanımızın da talimatı var. Pideleri 2.5 liradan satmak zorundasınız ama üzüntüm şu kendini bilmeyen bazı insanların İstanbul'daki tarife üzerine hakları olmamasına rağmen açıklama yapmaları." ifadelerini kullandı.