Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 26

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu 29

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 23

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için önemli uyarı!

Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısı ve zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Hayrabolu ile Malkara) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

İstanbul'da ise bugün havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.