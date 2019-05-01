Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Camiden çıkan 73 yaşındaki Mehmet M. fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak çevrede inceleme yaptı. Cami etrafında toplanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla Mehmet M.'nin cansız bedenini görüntülemeye çalıştı. Mehmet M.'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.





