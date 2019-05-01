Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Ufuk Ö. isimli şahıs, çocukların aracına attığı erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.'yi tekme ve yumruk atarak öldüresiye dövmüştü. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Saldırgan şahıs hakkında, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası hükümleri uygulandı.

Kararı duyan küçük çocuk ile babası Yasin K., saldırgan şahsın hapse girmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Gözyaşları içerisinde konuşan 12 yaşındaki M.K. “Hapse girmesini istiyorum. Çok korkunç şeyler hissediyorum, üzülüyorum” dedi.

Ayrıca yaşadığı olaydan sonra okula gidemediğini belirten küçük çocuk, “Öğretmenler evime gelmişti. Gerekirse okula gelme dedi. Sürekli aklıma geldiği için ağladığım için gidemiyorum” dedi.

Feci şekilde dövülen küçük çocuğun babası Yasin K., saldırgan şahsın ev hapsi cezası almasına tepki gösterdi. Baba Yasin K., “Dün akşam yakalandı bu cani. Bir nebze olsun rahatladık. Belki hak ettiği cezayı alacak ümidiyle. Fakat iki saat sonra aldığımız haber bizi tekrar başka bir üzüntüye sevk etti. Elektronik kelepçe takıldığı söylendi. Hiç fark etmez. Bizim içimizi rahatlatacak bir konum değil. Ben şimdi çocuğumun yüzüne baktığımda şunu mu diyeyim, ‘evladım seni darp eden bu zata maalesef hiçbir şey yapamadık, yaptığı yanına kar mı kaldı' diyeyim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca baba Yasin K., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olaya müdahil olmasını isteyerek, “Benim çocuğum bir başlangıç olsun iyi niyet adına bu olayların bitmesi adına. Ben özellikle sayın İçişleri Bakanımdan, Adalet Bakanımdan, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanımdan rica ediyorum, Allah rızası için konuya müdahil olmalarını istiyorum, duyarlı kalmalarını istiyorum” dedi.