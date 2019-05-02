Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kamışlı ve Mehmet Bey köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki köyün çobanları arasında, koyun otlatılan mera arazisi yüzenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen tabancadan çıkan mermiyle Remzi Kandal göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı çoban ambulansla Siverek Devlet Hastanesinde kaldırılarak, yapılan ilk müdahale sonrasında Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri kavga sonrasında olay yerinden kaçan ismi öğrenilemeyen şüpheliyi yakalamak amacıyla bölgede operasyon başlattı.