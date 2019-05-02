Olay, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Rıza K., jandarmanın 'dur' ihtarına silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada karnından yaralanan şüpheli Ahmet Rıza K., 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cezaevi firarisi jandarmayla çatışmaya girdi
02.05.2019 - 20:35 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ile çatışmaya girdi. Karnından yaralanan zanlı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,
621783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621783.aspx
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