Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Rıza K., jandarmanın 'dur' ihtarına silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada karnından yaralanan şüpheli Ahmet Rıza K., 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.