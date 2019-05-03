Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Survivor’a yeniden gitmek istediğini söyleyen Gerede, “Yıllarca Acun Ilıcalı’ya tekrar alsın diye yalvardım ama kimse kapımı çalmadı. Maceramı bitirememiştim, içimde kalmıştı. Orada da aslında çok büyük bir iç yolculuğu yaptım. Çünkü gerçekten insan tamamen dünyadan kopuyor ve hayatında ilk defa ıssız bir adada kalıyor” diye konuştu.