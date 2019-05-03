Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi’nde kasaplık yapan İsmet Körpe, iş yerinin önüne motosikletiyle gelen eski damadı M.D. tarafından tüfekle vuruldu. Eski kayınbabasını tüfekle vuran M.D. olayın ardından motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İsmet Körpe ise olay yerine çağrılan ambulans ile önce Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Körpe tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı M.D.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor.