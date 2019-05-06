Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Bakanlığın, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile yaya önceliği denetimlerinin arttırılması istendi. Bu kapsamda Isparta’da Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşlara proje broşürlerini dağıttı. Dağıtım sırasında vatandaşların merak ettiği soruları da yanıtlayan trafik ekipleri, yayalardan da olumlu tepki aldı. Yapılan broşür dağıtımı sonrasında, farklı zamanlarda, kentin farklı noktalarında yaya önceliği denetimi yapan ekipler, kuralları ihlal eden ve yayalara yol vermeyen sürücülere de idari para cezası uyguladı. Yaya önceliği projesi ve geçiş ihlali kapsamında yapılan kontroller ise radar aracı kamerasıyla kayıt altına aldı.