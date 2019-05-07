Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy(50), durakta minibüsünde yolcu beklerken, lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan H.C.K ise yakalanarak, tutuklandı.



SALDIRIYA TANIK OLDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan Recep Kuşcu da olay anında kalp krizi geçirdi.



Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan Kuşçu, dün hayatını kaybetti. Recep Kuşçu’nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.