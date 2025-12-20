Trendyol 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi, arta arda ikinci maçından beraberlikle ayrılırken; Sivas ekibinde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Iğdır FK ile Sivasspor, Trendyol 1'inci Lig'in 18'inci haftasında karşı karşıya geldi. Kışla Semt Sahası'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.



Sivasspor'un golünü 5'inci dakikada Valon Ethemi, Iğdır FK'nin golünü ise 59'uncu dakikada Moryke Fofana attı.



Bu sonuçla ev sahibi ekip 30, Sivasspor da 22 puana yükseldi.

Iğdır FK - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: 1 - ÖZBELSAN SİVASSPOR: 1

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eyüp Akcan), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Dk. 82 Rotariu), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 55 Koita), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ethemi (Dk. 77 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Avramovski (Dk. 61 Badji), Yusuf Cihat Çelik

Goller: Dk. 5 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 59 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan, Dk. 90+5 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 83 Charisis (Özbelsan Sivasspor)

