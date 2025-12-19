TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da mücadele eden ve bu sezon forma giydiği 8 maçta 3 defa kırmızı kart görerek kariyer rekoru kıran Caner Erkin, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, "Üç kırmızı kart benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalmış, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Caner Erkin olmuştu. 52'nci dakikada bir pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, hakem Batuhan Kolak'a yönelik sözlerin ardından kırmızı kart görmüştü. Bu sezon çıktığı 8'inci maçta 3'üncü kez oyundan atılan ve yeşil-siyahlı camiada eleştirilerin odağında yer alan oyuncudan açıklama geldi.

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner Erkin, Sakaryasporlu taraftarlara "Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim" mesajını verdi.

"BENİM İÇİN DE DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Caner Erkin'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol kariyerim boyunca mücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerimde beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu.

Sakaryaspor'a gelirken de bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisini ve sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve elbette benim gördüğüm kartlar... Bunların hepsi konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum.

Evet, üç kırmızı kart. Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu da net söyleyeyim: Sahaya her çıktığımda giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi, kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zamanlarda kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakmaktan hiç mutlu değilim. Ama niyetim hiçbir zaman terlettiğim formaya zarar vermek olmadı.

Caner Erkin'in paylaşımı

Ben bugüne kadar girdiğim hiçbir mücadeleyi yarım bırakmadım. Sonunda da her zaman başım dik, gururla ayrıldım. Bugün de buradayım. Kaçmıyorum, saklanmıyorum, sorumluluktan uzak durmuyorum.

Şunu herkes bilsin: İşler yolunda gitmedi diye pes eden biri olmadım hiç. Zor zamanda sırt dönen biri de olmadım. Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim."

