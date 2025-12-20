Bandırma'da 2 gol ve kırmızı kart: Erzurumspor iki hafta sonra kazandı
Trendyol 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Erzurumspor FK, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda konuk olduğu Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçı 10 kişi tamamlayan ev sahibi, ligde iki maç sonra kazandı.
- Erzurumspor'un gollerini Eren Tozlu (45'inci dakika) ve Brandon Baiye (90+4'üncü dakika) kaydetti.
- Erzurumspor, 90'ıncı dakikada Adem Eren Kabak'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Erzurumspor, Trendyol 1'inci Lig 18'inci hafta mücadelesinde Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Eren Tozlu ve 90+4'te Brandon Baiye kaydetti.
Erzurumspor, 90'ıncı dakikada Adem Eren Kabak'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Ligde iki hafta sonra kazanan Erzurumspor, puanını 30'a yükseltti. Art arda ikinci yenilgisini alan Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.
BANDIRMASPOR: 0 - ERZURUMSPOR FK: 2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)
Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)