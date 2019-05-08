Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu kaçak göçmenin hayatını kaybettiği faciada organizatörlerin 8 çocuğu yarı fiyata bir çocuğu ise promosyon olarak ölüm yolculuğuna çıkarttığı iddia edildi.

Ayvalık açıklarında yaşanan facianın ardından operasyon yapan Ayvalık polisi 1'i çocuk 5 yaralının ifadesini aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir ve Balıkesir'de seri operasyonlarla ölüm tacirlerinin peşine düştü.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde yapılan ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından yakalanan Suriye uyruklu T.A.(31) ve araçla önden öncülük yapan S.G.(25) ile organizatör oldukları değerlendirilen E.A.(36), T.Y.(26) ve Y.M.(37) isimli 3 kişi toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İddialara göre organizatörlerin mültecileri kaçırmak için uyguladığı ücret tarifesi de ortaya çıktı. Zanlıların mültecilere iki farklı tarife uyguladıkları iddia edildi. İddialara göre zanlılar, 9'u çocuk, 7'si yetişkin 16 göçmenden toplam 13 bin 200 dolar aldı. Mülteci başına alınan ücret ise bin 200 dolar para alındı.

Çetenin çocuklardan da tam ücret yerine yarım ücret aldığı iddia edildi. Çetenin 9 çocuktan 4 tam mülteci parası aldıkları bir çocuktan da tek olduğu için ücret almayarak 'promosyon' uyguladıkları öğrenildi.