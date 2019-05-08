Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’dan sebze yüklü kamyonla İstanbul’a gelen Süleyman Ezgütekin (55), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarına devrildi. Kaza sonucu kamyon içerisindeki Ezgütekin, sağ pencereden dışarıya uçarak kamyonun altında sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yavuz Sultan Selim itfaiye istasyonuna bağlı ekip, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ezgütekin'i kurtarmak çalışma başlattı.

Dakikalarca kalp masajı yaptılar

Yarım saat süren çalışma sonucunda araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıyı teslim alan sağlık ekipleri ise bilincinin kapalı olması nedeniyle uzun süre kalp masajı yaptı. Ardından sedyeye alınan yaralı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından devrilen kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğun yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyonun kasasındaki salatalıklar ise çevreye saçıldı. Yaralının yakını, “Antalya’dan İstanbul’a sebze götürüyordu. Kaza yapmış, yaralanmış” dedi.

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.