Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

2018’de kaçak yapılarla gündeme gelen Kapadokya bölgesine ilişkin önemli bir adım atıldı. AK Parti, bir süredir beklenen Kapadokya Alan Başkanlığının kurulması için kanun teklifini meclise sundu. Kanunla birlikte kritik adımlar atılacak. Kültürel ve tabii varlıklara yönelik farklı kurumlara ait planlama yetkileri tek bir kurumda toplanacak. Böylece yetki karmaşası ortadan kalkacak.



İşte kanun teklifinde yer alan kritik başlıklar: Alanın bütününe ilişkin üst ölçekli planları hazırlama ve hazırlatma yetkisi Kapadokya Alan Başkanlığına verildi. Planları onama yetkisi de kültür ve turizm bakanına verilirken üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onama yetkisi Başkanlığa bırakıldı. Oluşturulan Kapadokya Alan Komisyonunun, her türlü fiziki ve inşaat çalışmalarına yönelik karar alma yetkisi olacak. Sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve bu sınırların yeniden değerlendirmesinde yetkisi bulunacak.



Kapadokya’nın tarihî ve kültürel değerlerini bozucu hareket edenlere 50 bin ile 200 bin lira arasında ceza uygulanacak. Mevzubahis aykırılıkların detayları Başkanlık tarafından belirlenecek.

Nisanda turist yağdı

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini nisan ayında 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turistlerin en çok gezdiği yerlerin başında 154 bin 415 ziyaretçi sayısı ile Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı. Kapadokya’yı 2018 yılının Nisan ayında 320 bin 287 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

