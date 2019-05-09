Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Kültür Parkı yakınlarında Sadık Doğan’a ait 02 HU 571 plakalı otomobil içerisinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil sahibine ulaşarak otomobil kapılarını açmasını istedi. Kapılan açılması ile birlikte itfaiye ekipleri ile vatandaşlar otomobil içerisinde yılan aramaya başladı. Dakikalarca aranan yılan bulunamayınca aramalara son verildi. İtfaiye ekipleri daha sonra olay yerinden ayrılırken, otomobil sahibi ise yaklaşık 1 gün önce bağ evine gittiğini yılanın orada otomobil içerisine girdiğini düşündüğünü söyledi.