İzmir Buca’da yaşayan Oğuzhan (39) ve Başak Özcan (38) çiftinin çocukları 4 yaşındaki Feride Sıla Özcan, 1 Mayıs 2017'de evlerinin 2. katından aşağıya düştü. Hemen tedavi altına alınan minik Feride, 56 günü yoğun bakımda olmak üzere 89 gün hastanede yattı. Doktorların ilk gün, “Kızınızı son kez görün” diyerek umut vermediği Feride Özcan, hayata tutundu ve tedavi sonrası taburcu oldu. Beyninde hasar meydana geldiği için ilk başlarda solunum cihazına bağlanan ve yutma reflekslerini bile yitiren Feride Sıla, uygulanan rehabilitasyon tedavileri ile büyük bir aşama kaydetti. Artık kendi başına nefes alabilen, yemek yiyebilen ve destekle de olsa yürüyebilen minik Feride’nin daha iyi olabilmesi daha fazla tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirten aile, destek istedi. Baba Oğuzhan Özcan, “Kızımın tekrar iyileşme şansı var. Doktorlarımız da ümitli bakıyor. Fakat bunun yolu, kızıma rehabilitasyon imkanını tam anlamıyla sağlamamız, bunu elimizden geldiği kadar artırmamız” dedi.

“Doktorların ümitleri çok yüksek”

Kızının çok güçlü olduğunu belirten baba Oğuzhan Özcan, “Feride’yi hastaneye ilk götürdüğümüzde doktorlar ümit vermemişti. Hatta ‘kızınızı son kez görün’ demişlerdi fakat ne kızım bizden vazgeçti, ne de biz ondan vazgeçtik. Şu anda yüzde 100 engelli fakat doktorlarımız her anlamda Feride’nin gelişme gösterdiğini söylüyor. Kesin bir şey söylememekle birlikte ümitleri çok yüksek. İlk başta soluk alması ve beslenmesi için cihazlara ihtiyacımız vardı ama şimdi kendisi soluk alıp verebiliyor, yemek yiyebiliyor. Ufak ufak hareketlenmeye de başladı” diye konuştu.

Tedavi sürecinde maddi anlamda zorlandıklarını dile getiren baba Özcan, “Çocuğunuz hasta olunca gözünüz bir şey görmüyor. O süreçte çok harcamalarımız oldu. Hastaneden eve döndüğümüzde fark ettik ki, ihtiyaçlar bitmiyor ve giderek artıyor. Bütçemiz bir yere kadar yetiyordu. Arkadaşlarımız zaten elinden gelenin fazlasını yaptı. Bu süreçte bize aile oldular. Her zaman yanımızda oldular. Hastaneye gidip gelmemiz için bize bir araba tahsis ettiler, kızımın rehabilitasyon tedavisi için bazı ekipmanlar aldılar. Biz kazadan sonraki süreçte maddi anlamda çok zorluk yaşadığımız için evimizdeki her şeyi satmak zorunda kalmıştık. Bize adeta sıfırdan bir ev döşediler. İş yerim bu süreçte bana çok sahip çıktı. Vardiyalarımın kızımın hastane süreciyle çakışmaması için inanılmaz destek oldular” ifadelerini kullandı.

Maaşa haciz geldi

Borçları nedeniyle maaşına haciz geldiğini kaydeden İZBAN Trafik İşletme Şefi Özcan, "Şu an borçlarımı ödeyemediğim için maaşıma haciz geldi. Maaşımın 4’te 1’i haczediliyor. Kira ödüyorum. Kızımın durumundan dolayı özel beslenme programı var ve aynı zamanda ilerleme kaydetmesi için rehabilite edilmesi gerekiyor. Devlet sağ olsun haftada iki gün rehabilitasyon imkanı veriyor ancak kızım gibi umut vaat eden hastalarda rehabilitasyonun sık olması gerektiğini öğrendik. Doktorlarımız da bunu söyledi. Fakat bu da özel rehabilitasyon anlamına geliyor. Kızımın medikal ve ilaç ihtiyaçlarını saymıyorum bile. Bir noktadan sonra bunları karşılayamaz hale geldik" diye konuştu.

“İyileşme şansı var”

Feride’nin iyileşeceğine inandıklarını dile getiren Oğuzhan Özcan, “Kızımın tekrar iyileşme şansı var. Doktorlarımız da ümitli bakıyor. Fakat bunun yolu, kızıma rehabilitasyon imkanını tam anlamıyla sağlamamız, bunu elimizden geldiği kadar artırmamız. Eğer ‘kızınız artık böyle kalacak’ denseydi duruma çok daha farklı bakardık belki ama ümitlerimiz var ve bunun için de yoğun bir şekilde rehabilitasyon ve terapiye ihtiyacımız var. Benim kızım kazadan sonra yatağa bağımlı bir çocuktu. O zamanlar ona ‘süs bebeği’ diyorduk. Şu anda hayata katılmaya başladı. Maaşıma haciz geldi ancak bu göz önünde bulundurulmuyor. Gelirim, belirlenen limiti az da olsa aştığı için evde bakım hizmeti de alamıyoruz. Yetkililerden tek istediğim var; kızımın şansı var ve bize yardımcı olun” dedi.

"El uzatın"

Kızının kazadan sonra büyük aşama kaydettiğini söyleyen anne Başak Özcan ise "Duygularımı hiçbir kelime ile anlatamıyorum ama artık geçmişe dönüp bakmak, geçmişi konuşmak istemiyorum. Her anlamda yıkıldık. Bir anne için evladını o şekilde görmek tarifsiz bir acı. Rabbim kimseye yaşatmasın. Ben bu süreci maneviyatımla aştım. Kızım makineye bağlıydı, şimdi destekle de olsa yürütebiliyorum. Onu anlayabiliyorum. Gelişim göstereceğine inanıyorum. Hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. O güçlü bir bebekti. Hala da o gücü sayesinde bu noktaya geldiğine inanıyorum. Doktorlarımız gelişiminden çok memnun. Ege Üniversitesi Hastanesinde en alttan en üst kademeye kadar bizimle çok ilgilendiler. Hastanede 3 ay kaldık ve aile gibi olduk. Kızımın güzel giden bu sürecinde ona el uzatılmasını istiyorum. Ona güç verin, destek olun. Ben bu dünyada olmadığımda en azında bileyim ki kızım artık iyi oldu, rahat olayım” şeklinde konuştu.